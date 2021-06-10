Чи змішуватимуть в Україні COVID-вакцини: пояснення головного санлікаря

Наразі в Україні не передбачено щеплення людей вакцинами проти коронавірусу від різних виробників. В разі затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) такого механізму, Україна зможе застосувати таку практику.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що у світі наразі триває дослідження рівня ефективності змішування вакцин і в деяких випадках така практика демонструє дієвість. Однак потрібне більш детальне вивчення і їхні результати.

"Результати попередніх досліджень у деяких країнах, які зараз є, показують: у деяких випадках це є ефективною мірою. Але вони вивчають досвід, який трапився випадково - коли постачання другої дози препарату затримувалося, і люди вимушені були щеплюватися іншим типом. Зараз ці дані лише публікуються", - зазначив Кузін.

Сьогодні в Україні передбачена вакцинація лише вакциною одного виробника.

"Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин", - наголосив головний санітарний лікар.