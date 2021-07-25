Чи будуть в Україні робити третє щеплення від COVID: відповідь МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зараз триває вивчення тривалості імунітету від COVID після вакцинації. Тому Міністерство охорони здоров'я очікує попередні результати, щоб визначитися зі стратегією ревакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф" .

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив Кузін.

Він додав, що на цей час немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації необхідно вибрати на наступні періоди.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову-посилюючу", - підкреслив головний санлікар.

Кузін зазначив, що за даними досліджень, "бустерна доза" дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь.

"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - додав він.