ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи будуть в Україні робити третє щеплення від COVID: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Неділя 25 липня 2021 16:39
Чи будуть в Україні робити третє щеплення від COVID: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зараз триває вивчення тривалості імунітету від COVID після вакцинації. Тому Міністерство охорони здоров'я очікує попередні результати, щоб визначитися зі стратегією ревакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив Кузін.

Він додав, що на цей час немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації необхідно вибрати на наступні періоди.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову-посилюючу", - підкреслив головний санлікар.

Кузін зазначив, що за даними досліджень, "бустерна доза" дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь.

"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус