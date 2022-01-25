Бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону", - дослідження

Наведені результати спостерігались серед пацієнтів, які були раніше щеплені вакциною VaxZevria або мРНК-вакциною.

Крім того, окреме дослідження IV фази показало, що третя доза вакцини AstraZeneca сприяла суттєвому підвищенню рівня антитіл після вакцинації препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech). Його результати опубліковані у препринті журналу The Lancet.

Отримані дані доповнюють раніше отримані докази на користь застосування третьої дози вакцини VaxZevria незалежно від схеми первинної вакцинації, йдеться в прес-релізі компанії.

Введення третьої дози VaxZevria після двох перших доз тієї ж вакцини, або після мРНК вакцини, або після інактивованої вакцини значно посилює імунітет проти COVID-19, зазначив головний дослідник і директор вакцинної групи Оксфордського університету, професор Ендрю Поллард.

"Нові дані демонструють, що вакцина може відігравати важливу роль і як бустерна доза, у тому числі при первинній імунізації іншими вакцинами. Враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію, а також переконливі дані щодо ефективності вакцини проти штаму "Омікрон", ми продовжимо подачу заяв у регуляторні органи в усьому світі для можливості застосування вакцини у якості третьої бустерної дози", - заявив виконавчий віце-президент підрозділу досліджень та розробок біологічних лікарських засобів компанії AstraZeneca Мене Пангалос.