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Бустерна доза: що відомо про її ефективність проти "Омікрону"

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Київ, Середа 12 січня 2022 16:08
Бустерна доза: що відомо про її ефективність проти "Омікрону" Фото: чи ефективна бустерна доза вакцини проти штаму "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Різні дослідження доводять, що препарати на основі мРНК показують найвищу ефективність як бустери. Зокрема, виробники Comirnaty-Pfizer та її партнер BioNTech заявляють, що третя доза їхньої вакцини у 25 разів збільшує рівень антитіл, а також посилюють захист проти нового штаму "Омікрон".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID".

За словами гендиректора BioNTech Угура Шахіна, ефективність трьох доз їхньої вакцини проти інфікування "Омікроном" становить приблизно 70%, а після двох щеплень цей показник лише 20%-40%.

Втім, дані з ПАР показують, що дві дози однаково на 70% захищають від тяжких випадків коронавірусної хвороби.

Своєю чергою компанія Moderna тестувала дві форми дозування свого бустера.

Так, перший - половина тієї дози, яку вводять для первинного курсу - 0,25 мл, вона містить 50 мкг модифікованої мРНК. Друга форма - це повна доза обсягом 50 мл з 100 мкг мРНК.

Таким чином результати показали, що перше дозування підвищує рівень антитіл проти "Омікрону", що нейтралізують, приблизно в 37 разів у порівнянні з їх показником до введення бустера,

А введення повної дози, за даними виробника, викликає 83-кратне збільшення антитіл.

Зараз Moderna зареєструвала бустерну дозу обсягом 0,25 мл, тобто для ревакцинації у світі використовують пів дози. Однак, як запевняють у компанії, обидві дозування безпечні та добре переносяться.

Водночас в Україні для ревакцинації рекомендують вводити Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Таким чином, при введенні перших двох доз препаратом CoviShield/AstraZeneca, бустерну дозу можна отримати будь-якою доступною вакциною мРНК, а тим, хто пройшов курс щеплень CoronaVac, МОЗ радить вводити бустерну дозу Pfizer.

Однак наразі не відомо, в якому обсязі вводитимуть бустер препарату від Moderna. Медики у пунктах вакцинації, з якими спілкувався кореспондент РБК-Україна, стверджують, що їм поки що не видали інструкції щодо дозування цієї вакцини.

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