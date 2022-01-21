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Бустерна доза: Кузін сподівається, що нових COVID-сертифікатів вже не буде

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 13:43
Бустерна доза: Кузін сподівається, що нових COVID-сертифікатів вже не буде Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін сподівається, що бустерна доза вакцини від COVID для більшості стане останньою. А по закінченню терміну дії сертифікатів нові вже будуть не потрібні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для life.liga.net.

За його словами, "зелений" сертифікат після бустерної дози діятиме 270 днів. А що буде далі, поки ще ніхто не може відповісти.

"Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що "Омікрон" має стати останнім в пандемії і за умови, що країни досягнуть 70% охоплення саме по своєму населенню - це буде перший крок до зупинки пандемії ковіду", - зазначив Кузін.

Він також підкреслив, що сподівається, що нові сертифікати будуть не потрібні.

"Але для цього повинні вакцинувати 70% дорослого населення, принаймні, в 2022 році", - уточнив він.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів скоротив термін дії COVID-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустера також будуть діяти 270 днів.

Відзначимо, після отримання бустерного щеплення від коронавірусу необхідно згенерувати новий COVID-сертифікат в "Дії".

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