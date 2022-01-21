Бустерна доза: Кузін сподівається, що нових COVID-сертифікатів вже не буде
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін сподівається, що бустерна доза вакцини від COVID для більшості стане останньою. А по закінченню терміну дії сертифікатів нові вже будуть не потрібні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для life.liga.net.
За його словами, "зелений" сертифікат після бустерної дози діятиме 270 днів. А що буде далі, поки ще ніхто не може відповісти.
"Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що "Омікрон" має стати останнім в пандемії і за умови, що країни досягнуть 70% охоплення саме по своєму населенню - це буде перший крок до зупинки пандемії ковіду", - зазначив Кузін.
Він також підкреслив, що сподівається, що нові сертифікати будуть не потрібні.
"Але для цього повинні вакцинувати 70% дорослого населення, принаймні, в 2022 році", - уточнив він.
Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів скоротив термін дії COVID-сертифіката після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустера також будуть діяти 270 днів.
Відзначимо, після отримання бустерного щеплення від коронавірусу необхідно згенерувати новий COVID-сертифікат в "Дії".