Бустерна доза: Кузін сподівається, що нових COVID-сертифікатів вже не буде

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін сподівається, що бустерна доза вакцини від COVID для більшості стане останньою. А по закінченню терміну дії сертифікатів нові вже будуть не потрібні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для life.liga.net .

За його словами, "зелений" сертифікат після бустерної дози діятиме 270 днів. А що буде далі, поки ще ніхто не може відповісти.

"Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що "Омікрон" має стати останнім в пандемії і за умови, що країни досягнуть 70% охоплення саме по своєму населенню - це буде перший крок до зупинки пандемії ковіду", - зазначив Кузін.

Він також підкреслив, що сподівається, що нові сертифікати будуть не потрібні.

"Але для цього повинні вакцинувати 70% дорослого населення, принаймні, в 2022 році", - уточнив він.