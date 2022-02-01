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Бустерна доза. Стало відомо, коли в "Дії " з'являться сертифікати

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Вівторок 01 лютого 2022 00:26
Бустерна доза. Стало відомо, коли в "Дії " з'являться сертифікати Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, коли сертифікати про бустерну дозу вакцинації з'являться в додатку "Дія". Він заявив, що це може статися вже 1 лютого протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшко в ток-шоу "Свобода слова" у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

"Як ми анонсували, сертифікат для бустерної дози з'явиться наприкінці січня. Завтра (1 лютого - ред.) я думаю, що ми вийдемо з релізом. І все буде працювати", - заявив він.

Раніше ми писали, що COVID-сертифікат з відміткою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати в додатку "Дія" після завершення всіх технічних робіт.

Крім того, ми повідомляли як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини в "Дії": у Мінцифри назвали терміни.

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