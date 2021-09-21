Бустерна доза вакцини Johnson & Johnson підвищує її ефективність до 94%

Бустерна доза вакцини Johnson & Johnson від коронавірусу забезпечує захист від симптоматичного захворювання на COVID-19 на рівні 94%. Цей показник можна порівняти з дводозовою вакцинацією препаратами Moderna або Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що компанія опублікувала дослідження, присвячені різним аспектам її вакцини Janssen, і заявила, що за допомогою додаткової дози можна посилити імунітет проти COVID.

"Наші великі фактичні дані та дослідження третьої фази підтверджують, що однокомпонентна вакцина Johnson & Johnson забезпечує надійний і тривалий захист від госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19. Але коли вводиться бустерна вакцина, сила захисту від COVID-19 ще більше зростає", - заявив керівник відділу досліджень і розробок Janssen Матай Маммен.

Повідомляється, що у людей, які отримали бустерну вакцину через півроку після першого щеплення, спостерігалося 12-кратне збільшення антитіл. Введення другої дози через два місяці генерує лише чотириразове їх збільшення.