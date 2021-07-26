У Чехії з цього тижня пом'якшать низку обмежень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

"Враховуючи стабільність епідситуації в Чехії, ми вирішили прийняти ще один пакет пом'якшення обмежень з 1 серпня. Ми дозволимо людям, які були вакциновані, перенесли коронавірус протягом останніх 180 днів або можуть надати негативний тест, ходити в клуби і на заходи", - заявив Міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Також буде дозволено операторам басейнів використовувати свою повну місткість, а не 75%, як раніше.

При цьому збільшиться кількість глядачів на різних спортивних і культурних заходах. Так, на відкритому повітрі буде дозволено до 7 тисяч глядачів, а в приміщенні до 3 тисяч осіб.