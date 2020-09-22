ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чехії змінили голову МОЗ на тлі другої хвилі коронавіруса

Новость на русском → Прага, Вівторок 22 вересня 2020 10:46
У Чехії змінили голову МОЗ на тлі другої хвилі коронавіруса Фото: новий міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула (apnews.com)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех пішов у відставку на тлі сплеску захворюваності коронавірусом в країні. Його замінить епідеміолог Роман Примула.

Про це повідомляє Associated Press.

Заявляючи про відставку, Войтех зазначив, що зміна глави МОЗ повинна дати можливість застосування іншого підходу для боротьби з пандемією коронавіруса.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш зазначив, що Примула зарекомендував себе з найкращого боку в питанні боротьби з пандемією COVID-19.

Примула на старті пандемії коронавіруса був керівником урядового реагування на ситуацію із захворюванням, а також представником уряду з питань науки та досліджень у галузі охорони здоров'я.

Після скасування більшості карантинних обмежень у Чехії почалося зростання кількості нових випадків. За 17 вересня було зафіксовано 3,1 тисяча нових випадків і це найбільший показник за весь час пандемії в країні. Всього за весь період - 50 764 випадку, 522 людини померло.

Примула прогнозує, що при збереженні слабкого карантину можливе збільшення приросту до 8 тисяч нових випадків за добу.

Нагадаємо, у Празі на минулого тижня заборонили відвідувати рідних в лікарнях.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в Україні зафіксували 2884 нових випадків зараження коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Чехия
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19