У Чехії змінили голову МОЗ на тлі другої хвилі коронавіруса
Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех пішов у відставку на тлі сплеску захворюваності коронавірусом в країні. Його замінить епідеміолог Роман Примула.
Про це повідомляє Associated Press.
Заявляючи про відставку, Войтех зазначив, що зміна глави МОЗ повинна дати можливість застосування іншого підходу для боротьби з пандемією коронавіруса.
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш зазначив, що Примула зарекомендував себе з найкращого боку в питанні боротьби з пандемією COVID-19.
Примула на старті пандемії коронавіруса був керівником урядового реагування на ситуацію із захворюванням, а також представником уряду з питань науки та досліджень у галузі охорони здоров'я.
Після скасування більшості карантинних обмежень у Чехії почалося зростання кількості нових випадків. За 17 вересня було зафіксовано 3,1 тисяча нових випадків і це найбільший показник за весь час пандемії в країні. Всього за весь період - 50 764 випадку, 522 людини померло.
Примула прогнозує, що при збереженні слабкого карантину можливе збільшення приросту до 8 тисяч нових випадків за добу.
Нагадаємо, у Празі на минулого тижня заборонили відвідувати рідних в лікарнях.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що в Україні зафіксували 2884 нових випадків зараження коронавірусом.