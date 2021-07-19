У Чехії виявили перший випадок зараження штамом "Дельта плюс"

"Ґрунтуючись на результатах даних дискримінаційного ПЛР, отриманих на національному рівні за останні два тижні, ми можемо сказати, що "Дельта" штам домінує в 70-80% випадків. "Дельта плюс" штам тепер виявлений в Південноморавському регіоні. Це єдиний випадок в Чехії", - йдеться в повідомленні.

Штам підтвердили у 30-річної жінки з Південної Моравії. Це один з близько 200 підтверджених випадків по всій Європі.

Віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що поки уряд не планує посилювати карантин у зв'язку з поширенням "Дельта" штаму.

Він додав, що найкращим способом боротьби з пандемією є вакцинація, і закликав усіх, хто ще не зробив цього, прийти на щеплення.