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Чехія з липня дозволить масові заходи за участі до 5000 людей

Автор: Дмитро Левицький

Чехія з 1 липня вирішила дозволити проведення масових заходів на вулиці за участі до 5 тисяч учасників. Кількість учасників заходів всередині приміщень також збільшать - до 2 тисяч.

Про це повідомило чеське видання Ceske Noviny.

Зазначається, що для масових заходів на свіжому повітрі не будуть встановлені обмеження щодо місткості, а от у приміщеннях дозволяється заповнення тільки на 75%.

Також з 1 липня чехам буде дозволено ходити в кінотеатри. А у музеї та галереї пускатимуть з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів, однак групи зможуть відвідувати замки без обмежень, якщо мають негативний тест чи вакциновані.

Наразі в Чехії дозволяється проведення масових заходів за участі 1000 людей у приміщенні та 2000 людей на вулиці.

Нагадаємо, на початку червня у Чехії заявили, що будуть вакцинувати іноземців від коронавірусу. Однак щеплення від коронавірусу буде платним.

Додамо, Євросоюз зняв обмеження на поїздки між державами блоку за наявності COVID-сертифікату.

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