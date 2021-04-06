В Чернігові найважча ситуація з захворюваністю на COVID-19 за весь час, - міськрада
У Чернігові спостерігається найважча ситуація із захворюваністю на коронавірус з початку пандемії. До цього піковим періодом вважалося 4 грудня 2020 року.
Зазначається, що 4 грудня у місті був 1551 хворий (зараз - понад 10 тисяч), зайнятих у ковідних відділеннях ліжок було 255.
"А на сьогодні - 376 госпіталізованих. Хворих, які потребували кисневої підтримки, тоді було 97, тобто менше половини. А сьогодні її потребують майже 200 чоловік, тобто більше половини госпіталізованих пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, кількість хворих та рівень госпіталізації в місті стрімко зросли. За минулий тиждень кількість нововиявлених випадків COVID-19 становить 943, кількість тих, хто одужав - 260, госпіталізованих - 229, померлих - 9 людей.
РБК-Україна писало, що сьогодні, 6 квітня, у Чернігові почали діяти обмеження, рішення про ведення яких ухвалили ще минулого тижня. Зокрема, відсьогодні у Чернігові перестали працювати всі заклади освіти, крім дитсадків.
Нагадаємо, у Чернігові вдруге за тиждень посилили карантин. Влада міста з 8 квітня запроваджує додаткові обмеження.