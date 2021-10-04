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У Чернігові туристам продавали фейкові ПЛР-тести та COVID-сертифікати

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) в Чернігові викрила схему фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів, що засвідчують вакцинацію від коронавірусу. Щомісяця зловмисники "заробляли" по 400 тисяч гривень.

Про це повыдомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За іфнормацією правоохоронців, схему орнанізували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.

Так, зловмисники пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок, не здаючи жодних аналізів.

Зокрема, вартість однієї довідки (результат ПЛР-тесту) становила 400-500 гривень, а COVID-сертифікат - 1500 гривень.

За даними СБУ, щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідотцв".

Відомо, що під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки Українисертифікат вакцинації