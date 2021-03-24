RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чернігівська область перебуває за крок до “червоної” зони, - ОДА

Автор: Инна Собора

Чернігівська область перебуває за крок до локдауну. Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки наближаються до граничних показників, при перевищенні яких регіон буде віднесений до "червоної зони".

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА.

Так, станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування 16,6% при граничному показнику 20%.

"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%", - повідомила глава ОДА Анна Коваленко.

Загалом охоплення тестуванням сягає 1 084 особи на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що у Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються.

РБК-Україна писало, що Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусЛокдаун
Читайте також
"Може бути закрита вся країна": в РНБО допустили можливість локдауну по всій Україні
З резервного фонду столиці виділять 23,5 млн грн на боротьбу з COVID-19, - Кличко
Прогноз погоди