Чернігівську область завтра можуть відправити в "червону" зону

Чернігівська область за всіма показниками відповідає "червоній" зоні адаптивного карантину. У зв'язку з цим в ОДА очікують, що комісія з питань ТЕБ і НС може перевести регіон в "червону" зону у вівторок, 26 жовтня.

Про це заявила заступник голова Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків - область "червона

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, в регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення.

"Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити", - додала Шерстюк.