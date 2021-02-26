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В Чернівецькій області можуть ввести карантин вихідного дня, - ОДА

Автор: Анастасія Рокитна

У Чернівецькій області розглядають можливість введення карантину вихідного дня. Місцева влада прийме сьогодні рішення.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Вона зазначила, що область закривати не будуть.

"Через пів години буде засідати наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до "червоної" зони", - розповіла вона.

МОЗ повідомив, що за минулу добу в Чернівецькій області виявили 638 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, вчора в Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Зазначимо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Крім того, за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 осіб. Найбільше зробили щеплень в Черкаській області.

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