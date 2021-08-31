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У Чернівецькій області стався спалах COVID в дитсадку: серед хворих є діти

Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області в одному з дитсадків зафіксували спалах коронавірусу. Там за останні два тижні зафіксували шість випадків COVID-19, зокрема серед вихованців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак.

За словами Гусак, спочатку хворобу підтвердили у двох вихователів старшої групи дитсадку, після чого 18 дітей та інших працівників закладу відправили на самоізоляцію.

"Пізніше вірус ще підтвердився у чотирьох дорослих та двох діток", - сказала вона.

Гусак зазначила, що хвороба у дітей протікає у легкій формі, а в деяких працівників дитсадку - середньої важкості.

"Наразі там вживаються усі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби", - заявила представниця ОДА.

У Чернівецькій області, як повідомила Гусак, зараз спостерігається зростання випадків коронавірусу серед дітей. Станом на сьогодні в обласній дитячій клінічній лікарні перебуває 36 пацієнтів.

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