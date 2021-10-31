У Чернівецькій області школи переходять на дистанційне навчання

З понеділка, 1 листопада, школи в Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА .

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року", - йдеться в опублікованому протоколі комісії.

При цьому обласна комісія заборонила очну роботу і закладів позашкільної освіти, а також художнього та спортивного спрямування всіх форм власності. Вони повинні працювати дистанційно з 1 листопада два наступні тижні.