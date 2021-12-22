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Четверта хвиля пандемії: Польща побила антирекорд смертності від COVID

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Польща, Середа 22 грудня 2021 12:32
Четверта хвиля пандемії: Польща побила антирекорд смертності від COVID Фото: у Польщі антирекорд з летальних випадків від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За добу 21 грудня у Польщі підтвердили 775 смертельних випадків від коронавірусу. Це найвищий показник під час четвертої хвилі захворюваності на COVID у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

У Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що вчора зареєстрували 18 021 випадок COVID. За весь час пандемії коронавірусом заразилося понад 4 млн людей. За два роки померло від хвороби понад 92,8 тисячі пацієнтів.

Польща має справу з постійною високою щоденною кількістю випадків захворювання в рамках четвертої хвилі. Це змусило уряд посилити карантинні обмеження.

Нагадаємо, в останні дні у ПАР зареєстрували зниження числа нових випадків захворювання на коронавіурс. За даними медичних експертів, це говорить про те, що країна подолала хвилю, спричинену новим штамом "Омікрон".

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