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Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 08:14
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 25 грудня впало до 2,8 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано 2 810 підтверджених випадків COVID-19. Це значно менше, ніж напередодні (5 276 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 832 осіб; летальних випадків - 138, одужали - 4 279 осіб.

За останню добу в Україні проведено 38 069 тестів, у т.ч.:

  • методом ПЛР - 13 548
  • методом ІФА - 2 616
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 905.

Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 645 124 осіб;
  • одужало - 3 428 212 осіб;
  • летальних випадків - 94 838;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 669 943.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної "червоної" зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.

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