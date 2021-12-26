Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 25 грудня впало до 2,8 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано 2 810 підтверджених випадків COVID-19. Це значно менше, ніж напередодні (5 276 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 832 осіб; летальних випадків - 138, одужали - 4 279 осіб.
За останню добу в Україні проведено 38 069 тестів, у т.ч.:
- методом ПЛР - 13 548
- методом ІФА - 2 616
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 905.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 645 124 осіб;
- одужало - 3 428 212 осіб;
- летальних випадків - 94 838;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 669 943.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної "червоної" зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.