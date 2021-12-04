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Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 13,2 тисяч осіб

Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 3 грудня, зафіксовано 13 206 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (13 777 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 76 осіб; летальних випадків - 436, одужали - 22 765 осіб.

За останню добу в Україні проведено 84 942 тестів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 490 855 осіб;
  • одужало - 3 041 385 осіб;
  • летальних випадків - 88 002;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 051 772.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

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