Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 13,2 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 3 грудня, зафіксовано 13 206 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (13 777 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 76 осіб; летальних випадків - 436, одужали - 22 765 осіб.
За останню добу в Україні проведено 84 942 тестів.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС.