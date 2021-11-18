Число померлих від COVID в Україні може досягти 100 000 до кінця року, - НАН

Як зазначив голова робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID Ігор Бровченко, швидке зростання захворюваності почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. І очікується, що до січня 2022 року спостерігатиметься спад до показників серпня-вересня.

Що стосується смертності, то в 2020 році від COVID в Україні офіційно померли майже 20 тисяч осіб. Але якщо брати оцінки по надмірній смертності, то в 2020 році було близько 50 тисяч жертв коронавірусу.

"У 2021 році вже 57 тисяч осіб померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою. І це ще не кінець. До кінця року, швидше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей. Тобто до кінця року загальна кількість жертв з початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може досягти 90-100 тисяч смертей. Це найреалістичніший сценарій", - додав Бровченко.