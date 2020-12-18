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COVAX планує почати поширення вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021

Автор: Дмитро Левицький

Глобальний механізм COVAX підписав контракти на понад 2 млрд доз різних вакцин від коронавірусу, щоб отримати їх відразу після реєстрації. Поширення вакцин країнам-учасницям механізму, як планується, почнеться у першому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Очікується, що перший транш вакцин всі країни-учасниці отримають у першій половині 2021 року. Після цього почнеться подальше постачання вакцин всіх учасникам механізму, яке планують завершити до кінця 2021 року. Мова йде про дози вакцини для 20% населення.

Додаткові дози вакцини для більш масштабного охоплення будуть доступні у 2022 році. Всі поставки залежать від декількох факторів, зокрема, дозволу регуляторів та готовності країн.

Зазначимо, Україна також отримає вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Україна має отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу, яких вистачить для 4 млн українців, оскільки для одного щеплення потрібні 2 дози препарату.

Нагадаємо, в уряді розраховують, що вакцини від коронавірусу в рамках COVAX надійдуть в Україну вже у березні 2021 року. Водночас перші дози вакцини Україна планує отримати вже у лютому.

Як писало РБК-Україна, 12 грудня стало відомо, що COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

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