COVID - 19 в Японії: дітям в дитячих садках рекомендують носити маски

В Японії вихованцям дитячих садочків рекомендують носити захисні маски, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Такі рекомендації затвердила урядова комісія з боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

У рекомендаціях сказано, що дітям "рекомендується носити маски, коли це можливо", але це буде залежати від їх індивідуального розвитку. Також зазначається, що дітей не змушуватимуть носити маски, якщо вони погано себе почувають або їм важко носити їх постійно.

Міністерство охорони здоров'я також збереже існуючу політику, згідно з якою дітям молодше 2 років не рекомендується носити маски через ризик задухи та теплового удару.

Поширення штаму "Омікрон" в Японії призвело до повного закриття тисяч дитячих садків і шкіл.