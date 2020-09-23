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COVID-19 скорочує приблизно 500 млн робочих місць по всьому світу

Новость на русском → Середа 23 вересня 2020 22:45
COVID-19 скорочує приблизно 500 млн робочих місць по всьому світу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Шкоду для ринків праці від коронавірусу погіршується. У Міжнародній організації праці (ILO) зазначили, що відновлення в кінці 2020 року значно повільніше, ніж очікувалося.

Про це пише Bloomberg.

В організації вважають, що втрата трудових годин в цьому році виявилася дуже великою. У другому кварталі вони скоротилися на 17% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це становить майже 500 мільйонів робочих місць.
Крім того, збитки працездатного населення у світі до цього часу склали 3,5 трильйона доларів.

Експерти очікують, що в другому півріччі 2020-го ситуація покращиться. Але в четвертому кварталі втрата робочих місць все одно буде становити 245 мільйонів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19.

Також раніше РБК-Україна писало, що на тлі карантину через коронавірус у квітні Канада втратила рекордні два мільйони робочих місць.

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