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COVID-19 в Україні: виявили 6 792 нових випадка, майже 2,5 тисячі госпіталізували

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 08:17
COVID-19 в Україні: виявили 6 792 нових випадка, майже 2,5 тисячі госпіталізували Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих за вчора 326 дітей і 109 медпрацівників. Також були госпіталізовані 2497 осіб, летальних випадків - 130, одужали - 3491 особа.

Найбільше заражень підтвердили у Житомирській (778), Львівській (552), Київської (464), Дніпропетровській (439) і Вінницькій (426) областях.

Всього за неділю було проведено 27 598 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 17 338, методом ІФА - 3 236, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-- 27 024.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 467 тисяч 548 осіб, одужали 1 млн 226 тисяч 7, летальних випадків - 28 433.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Харкові переповнені лікарні для пацієнтів з COVID. Медики говорять про критичну ситуацію.

Також повідомлялося, що ситуація з COVID в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.

Відзначимо, згідно з прогнозом НАН, найближчим часом в Україні буде фіксуватися 10 тисяч випадків коронавіруса в день.

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