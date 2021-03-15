COVID-19 в Україні: виявили 6 792 нових випадка, майже 2,5 тисячі госпіталізували
В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Серед хворих за вчора 326 дітей і 109 медпрацівників. Також були госпіталізовані 2497 осіб, летальних випадків - 130, одужали - 3491 особа.
Найбільше заражень підтвердили у Житомирській (778), Львівській (552), Київської (464), Дніпропетровській (439) і Вінницькій (426) областях.
Всього за неділю було проведено 27 598 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 17 338, методом ІФА - 3 236, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-- 27 024.
З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 467 тисяч 548 осіб, одужали 1 млн 226 тисяч 7, летальних випадків - 28 433.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Харкові переповнені лікарні для пацієнтів з COVID. Медики говорять про критичну ситуацію.
Також повідомлялося, що ситуація з COVID в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.
Відзначимо, згідно з прогнозом НАН, найближчим часом в Україні буде фіксуватися 10 тисяч випадків коронавіруса в день.