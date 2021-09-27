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COVID-лікарні у Харкові майже заповнені. Хворих везуть в область

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Харків, Понеділок 27 вересня 2021 14:01
COVID-лікарні у Харкові майже заповнені. Хворих везуть в область Фото: в Харкові лікарні майже заповнені зараженими коронавірусом (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Харкові опорні COVID-лікарні заповнені на 90%. Заражених коронавірусом відвозять в область.

Про це заявив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області, оскільки в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні в районах області. У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих з COVID, у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.

Нагадаємо, "Дельта"-штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу.

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