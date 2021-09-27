COVID-больницы в Харькове почти заполнены. Больных везут в область

Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных с COVID, у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.