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COVID-больницы в Харькове почти заполнены. Больных везут в область

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Харьков, Понедельник 27 сентября 2021 14:01
COVID-больницы в Харькове почти заполнены. Больных везут в область Фото: в Харькове больницы почти заполнены зараженными коронавирусом (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%. Зараженных коронавирусом отвозят в область.

Об этом заявил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных с COVID, у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.

Напомним, "Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев.

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 3007 новых случаев коронавируса.

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