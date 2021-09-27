RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID-лікарні у Харкові майже заповнені. Хворих везуть в область

Автор: Анастасія Рокитна

В Харкові опорні COVID-лікарні заповнені на 90%. Заражених коронавірусом відвозять в область.

Про це заявив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області, оскільки в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні в районах області. У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих з COVID, у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.

Нагадаємо, "Дельта"-штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 3007 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусХарків