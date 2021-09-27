COVID-лікарні у Харкові майже заповнені. Хворих везуть в область

Деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області, оскільки в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні в районах області. У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих з COVID, у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.