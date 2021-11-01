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COVID-документ для проїзду: як працює транспорт на жорсткому карантині в Києві

Автор: Дмитрий Кузнецов

Київ з 00: 00 1 листопада офіційно перейшов в "червону" зону адаптивного карантину. При цьому міський транспорт продовжить роботу у звичайному режимі, однак пасажири повинні мати при собі COVID-документ.

Детальніше про особливості проїзду в громадському транспорті Києва - в матеріалі РБК-Україна ниже.

З 1 листопада громадський транспорт Києва, включаючи метрополітен, продовжить роботу в звичайному режимі. Однак пасажири, за винятком осіб до 18 років, повинні мати при собі один з наступних документів:

  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген терміном дії не більше 72 годин;
  • жовтий або зелений COVID-сертифікат;
  • документ про лікування від коронавірусу, справжність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку "Дія".

Крім того, пасажири і водії зобов'язані дотримуватися масочного режиму.

COVID-документи не перевірятимуть на вході в транспорт. За їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Разом з тим заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом - трамваями, тролейбусами, автобусами і маршрутними таксі - в кількості, що перевищує число посадочних місць.

Нагадаємо, Державна комісія з питань ТЕБ та НС 28 жовтня ухвалила рішення перевести Київ у "червону" зону адаптивного карантину.

Зазначимо, після посилення карантину у столиці правоохоронці із співробітниками Держспоживслужби та Муніципальної охорони перевірятимуть дотримання обмежувальних заходів. Порушникам загрожують великі штрафи.

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КиївКоронавірусЧервона зона карантину