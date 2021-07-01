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COVID-паспорти в ЄС: за перший день роботи вже згенерували 200 млн QR-кодів

Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 липня, в ЄС ввели цифрові сертифікати вакцинації. За перший день роботи було згенеровано понад 200 млн QR-кодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"З сьогоднішнього дня набуває чинності Положення ЄС про цифрові сертифікати covid. Це означає, що громадяни і резиденти ЄС тепер зможуть отримувати і перевіряти свої цифрові сертифікати COVID на всій території ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що 21 держава-член, а також Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн почали видавати covid-сертифікати до 1 липня. Однак п'ять країн ЄС тільки сьогодні почали видавати цифрові документи.

"Переважна більшість держав-членів ЄС вже підключені до системи і готові видавати і перевіряти сертифікати. Вже згенеровано понад 200 мільйонів сертифікатів", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації.

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