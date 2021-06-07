COVID-сертифікат: чи будуть український документ визнавати в ЄС і у світі

"Для полегшення поїздок громадян України в ЄС комісія розпочала контактувати з українською владою з метою забезпечення сумісності українських цифрових сертифікатів з EU Digital COVID Certificate", - розповіли РБК-Україна в Представництві ЄС в Україні.

Що стосується відвідин інших країн поза ЄС - це залежить від того, які варіанти ковід-довідок вони можуть зажадати для в'їзду. Тоді з ними повинні зв'язатися представники Міністерства закордонних справ для взаємного узгодження документів.

"МЗС України опрацьовує з Європейською комісією питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації після їх затвердження. Українське зовнішньополітичне відомство також взаємодіє з низкою іноземних держав з метою укладення на двосторонній основі угод про взаємне визнання сертифікатів вакцинації", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Співрозмовники видання прогнозують, що європейський варіант сертифіката, який вводить Україна, все-таки буде визнаний і іншими державами за межами ЄС.

"Ми будемо працювати над тим, щоб наші документи були підтверджені різними країнами, наприклад, Ізраїлем, США, Кіпром, Швейцарією. Уже зараз йде робота з Держприкордонслужбою, щоб ми технічно могли перевіряти і європейські сертифікати", - пояснив РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.