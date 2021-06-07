COVID-сертифікат: чи будуть український документ визнавати в ЄС і у світі

Чиновники запевняють, що український COVID-сертифікат дозволить подорожувати до Євросоюзу і буде визнаний країнами блоку. Комісія ЄС своєю чергою також надає допомогу українській стороні, щоб забезпечити технічну сумісність ковід-документів.
Про це йдеться у матеріалі "Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС".
"Для полегшення поїздок громадян України в ЄС комісія розпочала контактувати з українською владою з метою забезпечення сумісності українських цифрових сертифікатів з EU Digital COVID Certificate", - розповіли РБК-Україна в Представництві ЄС в Україні.
Що стосується відвідин інших країн поза ЄС - це залежить від того, які варіанти ковід-довідок вони можуть зажадати для в'їзду. Тоді з ними повинні зв'язатися представники Міністерства закордонних справ для взаємного узгодження документів.
"МЗС України опрацьовує з Європейською комісією питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації після їх затвердження. Українське зовнішньополітичне відомство також взаємодіє з низкою іноземних держав з метою укладення на двосторонній основі угод про взаємне визнання сертифікатів вакцинації", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.
Співрозмовники видання прогнозують, що європейський варіант сертифіката, який вводить Україна, все-таки буде визнаний і іншими державами за межами ЄС.
"Ми будемо працювати над тим, щоб наші документи були підтверджені різними країнами, наприклад, Ізраїлем, США, Кіпром, Швейцарією. Уже зараз йде робота з Держприкордонслужбою, щоб ми технічно могли перевіряти і європейські сертифікати", - пояснив РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.
Нагадаємо, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах він буде доступний в додатку і на порталі "Дія".
Як писало РБК-Україна, раніше глава Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій пояснив, що невакцинованим українцям не потрібно побоюватися, що в'їзд до Євросоюзу для них буде закритий. Для поїздок їм потрібно буде здати ПЛР або експрес-тести і проходити ізоляцію, як цього вимагають у ЄС.
Так, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати чотири країни. А саме Угорщина, Молдова, Туреччина і Грузія.