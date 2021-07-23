COVID-сертифікат або свідоцтво про вакцинацію: в чому різниця і де отримати

На сьогодні українці можуть сформувати для себе як COVID-сертифікат, так і міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Ці два документи створені безпосередньо для безперешкодного перетину кордону іноземних держав, однак вони мають свої відмінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення НСЗУ.

COVID-сертифікат

Наразі цей документ можна сформувати у бета-тестуванні в мобільному застосунку "Дія". Однак період тестування вже завершується і скоро всі користувачі "Дії" зможуть сформувати COVID-сертифікати для себе.

Згодом сертифікат можна буде отримати також і у сімейного лікаря. Формування документу відбуватиметься на основі даних, які внесені лікарем для пацієнта в електронній медичній картці.

Також COVID-сертифікат може бути сформований у разі отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу, у випадку перенесення хвороби або на основі негативного результату ПЛР-тесту.

Сертифікат буде використовуватися як всередині України (зокрема, для відвідування масових заходів), так і для закордонних подорожей. Втім, поки уряд лише працює над взаємовизнанням документів з іншими країнами.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Документ можуть отримати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19. Водночас свідоцтво можна використовувати для подорожей за кордон.

Такий документ можна отримати лише в паперовій формі в сімейного лікаря чи в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я.

Зазначений документ уже ратифікований Україною та міжнародною спільнотою.