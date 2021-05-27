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COVID-сертифікати та тести: Болгарія оновила умови в'їзду для українців

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Софія, Четвер 27 травня 2021 19:00
COVID-сертифікати та тести: Болгарія оновила умови в'їзду для українців Фото: Болгарія дозволила в'їзд з сертифікатами про вакцинацію (Huw Fairclough/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Болгарія з 1 червня 2021 року оновлює умови в'їзду для громадян України. На кордоні треба пред'явити тест на COVID-19 або сертифікат вакцинації.

Про це в Facebook повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії.

Повідомляється, що з 1 червня по 31 липня громадянам України дозволено в'їзд за наявності одного з наступних документів.

Сертифікат вакцинації

Це документ про завершення вакцинації проти COVID-19. Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 і закінчення 14-денного терміну від введення останньої дози. Зазначимо, Україна почне видавати сертифікати з липня.

У ньому мають бути вказані особисті дані відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (латиницею), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника, країна, в якій видано реєстраційне посвідчення, та назва компетентного органу, який його видав.

Негативний тест на COVID

Тест методом ПЛР має бути зроблений за 72 години до перетину кордону. Також приймається негативний результат швидкого тесту на антиген, зроблений за 48 годин до в'їзду. У документі повинні бути вказані особисті дані, відомості про лабораторію, дата і метод тестування.

Позитивний тест на COVID

Такий документ повинен показувати позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або ІФА для осіб, які перехворіли в період від 15 до 180 днів від зазначеної дати тестування.

Дітям до 5 років дозволено в'їжджати на територію Болгарії без вищевказаних документів.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є обов'язковим надання документів про щеплення та про тести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція відкрилася для туристів з України. РБК-Україна також писало про умови в'їзду.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський домовився з керівництвом ЄС про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

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