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Франція зберігає заборону на в'їзд для громадян країн, що не входять до Євросоюзу

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Париж, Вівторок 18 травня 2021 18:05
Франція зберігає заборону на в'їзд для громадян країн, що не входять до Євросоюзу Фото: Ейфелева вежа в Парижі (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В'їзд до Франції іноземним громадянам з країн, що не входять до Євросоюзу, у зв'язку з триваючою пандемією коронавірусу, як і раніше, заборонений. Виняток становлять особливі обставини.

Про це повідомив представник МЗС Франції в ході брифінгу.

"На даному етапі в'їзд до Франції з країн за межами Європейського Союзу заборонений, за винятком вагомих причин", - зазначив представник дипвідомства.

За його словами, Франція і країни ЄС в даний "обговорюють на європейському рівні умови повторного відкриття кордонів в залежності від прогресу кампаній вакцинації в Європі і в усьому світі. "Франція бере участь у цієї Європейській координації", - зауважив він.

Нагадаємо, влада Франції оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків. Це може статися, але не відразу, заявила міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Зазначимо, з 19 травня Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година буде починатися пізніше - з 21: 00.

РБК-Україна писало, що наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень і пом'якшення локдауна. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 Червня.

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