COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень

В Україні за минулу добу виявили 11 476 нових випадків коронавірусу . Найбільше нових заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Вчора МОЗ повідомив про 7893 нових випадки коронавірусу, що майже на три тисяч випадків менше, ніж сьогодні.

За минулу добу госпіталізували 2519 осіб, а одужали від коронавірусу 8 044 пацієнти.

За добу зробили 88 673 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 565 732 COVID-випадки, одужали 1 268 886 пацієнтів.