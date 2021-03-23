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COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 08:15
COVID-статистика погіршується: в Україні 11 476 нових заражень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 11 476 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Вчора МОЗ повідомив про 7893 нових випадки коронавірусу, що майже на три тисяч випадків менше, ніж сьогодні.

За минулу добу госпіталізували 2519 осіб, а одужали від коронавірусу 8 044 пацієнти.

За добу зробили 88 673 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 565 732 COVID-випадки, одужали 1 268 886 пацієнтів.

Нагадаємо, Київська та Сумська області перейдуть до "червоної зони" карантину з 24 березня.

Зазначимо, Сумська область через погіршення ситуації з COVID потрапила в "червону зону".

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