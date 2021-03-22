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Різкий спад: в Україні 7893 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 08:10
Різкий спад: в Україні 7893 нових випадки коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 7893 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що вчора у МОЗ підтвердили 11 145 нових випадків коронавірусу, що на три тисячі заражень більше, ніж сьогодні.

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що за вчора госпіталізували 3 026 осіб; померли 157 людей та 2993 пацієнти одужали.

За минулу добу зробили 34 129 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 611, методом ІФА - 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 100).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 554 256 COVID-випадків; одужали від вірусу 1 260 842 особи, а більше 30 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону до семи регіонів. Миколаївська область залишається поки "помаранчевої".

Також повідомлялося, що Київ потрапив у "червону" зону. При цьому жорсткий карантин у столиці почав діяти з суботи, 20 березня.

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