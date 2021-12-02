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COVID за добу. В Україні більше 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 08:16
COVID за добу. В Україні більше 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 13 531 людина. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Донецькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

COVID за добу. В Україні більше 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше

Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників. За добу померли 525 людей, одужали - 23 535, госпіталізували - 3003.

Протестували методом ПЛР - 45 544 людей, методом ІФА - 8912, експрес-тестами - 32 034.

Де найбільше заражень за добу:

  • Київ (1418),
  • Донецька область (803),
  • Житомирська область (743).

Де найбільше смертей за добу:

  • Дніпропетровська область (63),
  • Запорізька область (55),
  • Харківська область (37).
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