COVID за добу. В Україні більше 13 тисяч заражень та 525 смертей: де найбільше
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 13 531 людина. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Донецькій та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників. За добу померли 525 людей, одужали - 23 535, госпіталізували - 3003.
Протестували методом ПЛР - 45 544 людей, методом ІФА - 8912, експрес-тестами - 32 034.
Де найбільше заражень за добу:
- Київ (1418),
- Донецька область (803),
- Житомирська область (743).
Де найбільше смертей за добу:
- Дніпропетровська область (63),
- Запорізька область (55),
- Харківська область (37).