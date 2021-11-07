RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

COVID в Україні: за добу 17 419 нових випадків та 449 смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 5 652 особи; летальних випадків - 449; одужали - 8 520 осіб. Протестували методом ПЛР 45 120 осіб, методом ІФА - 11 802, експрес-тестами - 39 678.

Найбільше нових випадків за добу в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Хмельницькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 075 433 особи; одужали - 2 512 756 осіб; летальних випадків - 72 084.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України