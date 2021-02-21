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COVID в Україні: виявили 4489 нових заражень і півтори тисячі одужань

Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 21 лютого в Україні виявили 4489 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2 445 осіб; померли 58 людей та одужали 1 557 осіб.

За минулу добу зробили 27 188 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 19 616, методом ІФА - 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 2 875).

З початку пандемії в Україні виявили 1 304 456 випадків коронавірусу; 1 146 073 одужання, 25 103 смертей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

Також на в'їздах і виїздах з населених пунктів встановлять карантинні пости.

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