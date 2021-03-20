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COVID-вакцинація: щепили більше 104 тисяч людей

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 09:38
COVID-вакцинація: щепили більше 104 тисяч людей Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 11 628 людей. В країні вже більше 100 тисяч людей зробили щеплення.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 104 342 людини. Із них отримали 1 дозу - 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.

Станом на 19 березня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено в м.Києві - 1050 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії - в Донецькій області - 8104 щеплення.

COVID-вакцинація: щепили більше 104 тисяч людей

Нагадаємо, в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Раніше Верховна рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

Як писало РБК-Україна, Максим Степанов раніше заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин. Прийняти таке рішення може Кабінет міністрів.

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