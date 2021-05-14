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COVID-вакцинація в Україні: в одній з областей за добу не зробили жодного щеплення

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 09:10
COVID-вакцинація в Україні: в одній з областей за добу не зробили жодного щеплення Фото: жодного щеплення не зробили в Херсонській області (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою - 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше щеплень першою дозою вакцини за добу зробили в Києві (1602), Закарпатській (1337), Донецькій (1233), Львівській (1147) і Хмельницькій (1036) областях. З початку кампанії першу дозу отримали вже 918 162 особи.

Серед лідерів за темпами вакцинації другою дозою за добу Київ (647), Київська (498), Полтавська (397), Рівненська (348) і Дніпропетровська (346) області. Уже повний курс вакцинації отримали 8358 осіб. При цьому в Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення другою дозою.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що на цих вихідних можуть почати вакцинацію українців, які стали в чергу на щеплення в "Дії".

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