В Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози

В Україні майже закінчилися дози вакцини AstraZeneca, які були призначені для першого щеплення від коронавірусу . Частину вакцини AstraZeneca зарезервували для введення другої дози тим, хто вже отримав перше щеплення.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України на сторінці у Facebook .

Запаси вакцини для першої дози вже закінчилися у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також в Києві. Мова як про індійський, так і про південнокорейський варіант.

Водночас для введення другої дози зарезервовано 26 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Covishield та SKBio).

"Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини", - заявили в МОЗ.

Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca через пряму закупівлю з Індії, а також 367 тисяч доз AstraZeneca з Південної Кореї за механізмом COVAX.

Як зазначили в міністерстві, до кінця травня в Україну мають прибути ще 705 тисяч доз вакцин за механізмом COVAX, а у травні-червні планують отримати 500 тисяч доз вакцини Pfizer за прямим контрактом.