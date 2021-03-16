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COVID-вакцинація в Україні: побічні реакції на щеплення становлять 0,5%

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 22:54
COVID-вакцинація в Україні: побічні реакції на щеплення становлять 0,5% Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні з понад 62 тисяч щеплень від коронавірусу було зафіксовано 361 побічну реакцію на вакцину, що становить близько 0,5%. Два випадки побічної реакції потребували медичного нагляду.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в коментарі "Укрінформ".

"Була зареєстрована 361 побічна реакція - 0,5%. В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом 2 діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною", - повідомив він.

Міністр додав, що побічні реакції можуть бути на будь-яку вакцину від коронавірусу, оскільки це імунобіологічний препарат.

"Тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% - це дуже мала кількість", - додав Степанов.

Нагадаємо, до цього Степанов розповів, чи було зафіксовано в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.

Крім того, в МОЗ розповіли, що потрібно робити, якщо у вас з'явилася побічна реакція на щеплення від коронавірусу.

Додамо, журналісти РБК-Україна отримали щеплення від коронавірусу та розповіли, що з ними відбувалося після цього.

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Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України вакцинація Максим Степанов вакцина від коронавірусу
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