COVID-вакцинація в Україні: побічні реакції на щеплення становлять 0,5%

В Україні з понад 62 тисяч щеплень від коронавірусу було зафіксовано 361 побічну реакцію на вакцину , що становить близько 0,5%. Два випадки побічної реакції потребували медичного нагляду.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в коментарі "Укрінформ" .

"Була зареєстрована 361 побічна реакція - 0,5%. В одному випадку це був початок анафілактичного шоку, алергічна реакція. І в одному випадку було підвищення температури протягом 2 діб, і лікарі вирішили, що треба спостерігати за цією людиною", - повідомив він.

Міністр додав, що побічні реакції можуть бути на будь-яку вакцину від коронавірусу, оскільки це імунобіологічний препарат.

"Тому в людини, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% - це дуже мала кількість", - додав Степанов.