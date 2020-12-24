COVID-вакцинування в Україні: пріоритетність пенсіонерів можуть змінити

В Україні розробили план масової вакцинації від коронавірусу. Пенсіонерів рекомендували вакцинувати в першу чергу, але це буде залежати від вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, в першу чергу хочуть вакцинувати пенсіонерів через ризик розвитку COVID-19 у важких формах.

"Однак, старший вік як ключовий пріоритет може змінитись на основі остаточної інформації про безпеку, ефективність та переносимість вакцин людьми похилого віку. Це залежить від вакцини, яку ми отримаємо", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.

Національний план вакцинації українців від коронавірусу був затверджений МОЗ 22 грудня. План включає чотири етапи.