COVID-вакцинація: другу дозу отримали ще 30 українців, у п'яти областях не прищеплювали

В Україні за вчора, 1 травня, вакцинували від коронавірусу ще 2661 людини. З них 30 отримали другу дозу вакцини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за COVID-19 .

Всі 30 осіб, які вчора отримали другу дозу вакцини, були щеплені в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Миколаївській (425), Донецькій (350), Одеській (287), Харківській (216) і Сумській (190) областях. При цьому жодного щеплення не зробили відразу в п'яти областях - Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 924 людини. Обидві дози отримали 290 осіб.

Відзначимо, зараз вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами - AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.