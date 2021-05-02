COVID-вакцинация: вторую дозу получили еще 30 украинцев, в пяти областях не прививали
В Украине за вчера, 1 мая, вакцинировали от коронавируса еще 2661 человека. Из них 30 получили вторую дозу вакцины.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-19.
Все 30 человек, которые вчера получили вторую дозу вакцины, были привиты в Харьковской области препаратом AstraZeneca.
Больше всего прививок за вчера сделали в Николаевской (425), Донецкой (350), Одесской (287), Харьковской (216) и Сумской (190) областях. При этом ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях - Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.
С начала кампании в Украине вакцинировали первой дозой уже 754 924 человека. Обе дозы получили 290 человек.
Отметим, сейчас вакцинация в Украине проводится тремя препаратами - AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили чуть более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом 3199 человек были госпитализированы.
Также в Министерстве здравоохранения сообщали, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.