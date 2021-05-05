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COVID-вакцинація: другу дозу отримали ще 13 українців, у двох областях не прищеплювали

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за вчора, 4 травня, зробили ще 13 щеплень від коронавірусу другою дозою вакцини, а також 3412 - першої. При цьому в двох областях вакцинація не проводилася.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) по COVID-вакцинації.

Так, вакцинація вчора не проводилась в Хмельницькій і Львівській областях. Найбільше нових щеплень зробили в Дніпропетровській (879), Харківській (384) та Київській (355) областях.

Всі 13 щеплень другою дозою були зроблені в Києві препаратом Sinovac.

З початку кампанії вакцинації в Україні першою дозою прищепили вже 759 432 осіб, другою дозою - 303. Лідером за темпами вакцинації є Київ (76 057), Дніпропетровська (59 422), Львівська (52 181), Київська (42 617) і Харківська ( 40 232) області.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Харківській, Донецькій та Одеській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.

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