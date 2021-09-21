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COVID-захворюваність в Україні через тиждень перевищить середньоєвропейський рівень, - KSE

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Вівторок 21 вересня 2021 14:20
COVID-захворюваність в Україні через тиждень перевищить середньоєвропейський рівень, - KSE Фото: в Україні ростуть темпи COVID-захворюваності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Спалах захворюваності на коронавірус в Україні вже почався. Зараз темпи COVID-заражень співмірні з тими, що є в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

За його словами, Україна рухається великими темпами на шляху збільшення захворюваності.

"В Україні вже почався спалах захворюваності на COVID-19. Зараз пішли вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганиченко.

Він додав, що кількість нових випадків за тиждень збільшилася на 68%.

"Вже наступного тижня Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність в Україні через тиждень буде переважати середньоєвропейський рівень", - додав директор KSE.

Як відомо, з 23 жовтня Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину.

РБК-Україна писало, які обмеження будуть діяти на території країни.

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