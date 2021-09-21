COVID-захворюваність в Україні через тиждень перевищить середньоєвропейський рівень, - KSE

Спалах захворюваності на коронавірус в Україні вже почався. Зараз темпи COVID-заражень співмірні з тими, що є в Європі.

За його словами, Україна рухається великими темпами на шляху збільшення захворюваності.

"В Україні вже почався спалах захворюваності на COVID-19. Зараз пішли вибухові темпи, які співмірні з тим, що ми спостерігаємо в Європі", - сказав Ганиченко.

Він додав, що кількість нових випадків за тиждень збільшилася на 68%.

"Вже наступного тижня Україна зможе перетнути позначку великого плато і захворюваність в Україні через тиждень буде переважати середньоєвропейський рівень", - додав директор KSE.